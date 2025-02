Разкриха причината за смъртоносната катастрофа между самолетите на Винс Вон и вокалиста на Motley Crue

Д лъжностни лица разкриха причината за самолетната катастрофа в Аризона, при която в понеделник загина пилотът на борда на частния самолет, собственост на вокалиста на Mötley Crüe Винс Нийл, и бяха ранени трима души.

Повреда на шасито на Learjet 35A, собственост на рок звездата, е причинила сблъсъка на самолета в паркиран Gulfstream 200 след кацане на летище Скотсдейл, се казва в съобщение на град Скотсдейл.

„По първоначални данни левият основен колесник на Learjet е отказал при кацане, което е довело до сблъсъка“, се казва в изявлението.

Драматично видео е запечатало момента, в който самолетът на певицата се е блъснал в другия самолет, като се вижда как той се пързаля и се мъчи да спре, докато се движи по пистата, преди да се удари в паркирания самолет.

⚡️A private jet veered off the runway after landing at Scottsdale Municipal Airport in Arizona and crashed into another jet. One person is dead, and several others are injured. The FAA is investigating.#collision #privatejet #FAA #Arizona #USA pic.twitter.com/aVFiSAgeYS