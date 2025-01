Разкриха нова информация за заподозрения за атентата в Ню Орлиънс

З аподозреният извършител на нападението с пикап в Ню Орлиънс е посетил южния американски град поне два пъти преди смъртоносната атака на Нова година, съобщи днес Федералното бюро за разследване (ФБР), цитирано от ДПА.

Шамсуддин Джабар е бил в Ню Орлиънс веднъж през октомври и отново през ноември, заявиха следователите на пресконференция.

According to the FBI, the New Orleans New Year's Day attack suspect visited the city twice before driving a truck into Bourbon Street crowds.#nationalnews



