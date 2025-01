Атака в Ню Орлиънс: Разследва се пътуването на заподозрения до Египет

З аподозреният за нападението с камион в Ню Орлиънс на Нова година, при което загинаха 14 души, а десетки бяха ранени, е пътувал до Египет през 2023 г. за около месец, съобщи неговият полубрат пред ABC News.

Шамсуд-Дин Джабар, 42-годишен ветеран от армията и гражданин на САЩ, роден в Тексас, е отишъл в Египет сам. Той е казал на семейството си, че отива, „защото е евтино и красиво“, разказва неговият полубрат Абдур Джабар, 24-годишен.

Пътуването на Шамсуд-Дин Джабар в чужбина е част от продължаващото разследване, съобщиха представители на правоприлагащите органи пред ABC News.

Разследващите се опитват да установят какво е правил по време на престоя си в Египет, защо е пътувал там и с кого е контактувал. Основен въпрос е дали радикализацията му е започнала преди пътуването или именно то е поставило началото на този процес.

„Следващата важна стъпка в разследването е да се изясни как е станала тази радикализация и дали тя е свързана с пътуването“, заяви окръжният прокурор на Орлиънс Джейсън Уилямс пред ABC News.

