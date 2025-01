Ирански рапър е осъден на смърт

И рански съд осъди на смърт рапъра Амир Таталу, след като днес той бе признат за виновен за „богохулство“, предаде Франс прес като се позова на местни медии.

„Върховният съд прие протеста на прокуратурата срещу предишната присъда от пет години затвор и сега обвиняемият беше осъден на смърт за обида на пророка Мохамед“, съобщи на сайта си реформисткият вестник „Етемад“. Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано, добави изданието.

Тридесет и седем годишният певец и текстописец бе един от пионерите на рап музиката в Иран, когато започна кариерата си в началото на 21 век. През 2018 г. той се установи в Истанбул, след като не успя да получи лиценз за музикална дейност от иранските власти.

През декември съдът в Техеран съобщи, че по негово искане музикантът е бил предаден от Турция на Иран.

Процесът срещу Таталу започна още през март миналата година по обвинения за „окуражаване на младото поколение към проституция“, „разпространяване на пропаганда срещу Ислямската република“ и „разпространение на покваряващо съдържание чрез музикални клипове и песни“.

