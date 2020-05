Пътнически самолет с над 100 души на борда се разби в Пакистан

С амолет на пакистанските авиолинии се разби в гъстонаселен район в Карачи.

Самолетът е излетял от Лахор за Карачи и се е разбил в близост до летището, съобщава източник в администрацията на гражданската авиация.

PIA plane crashes near Karachi airport one minute before landing, according to CAA sources #GeoNews

Кадрите показват, че над мястото на катастрофата се издига черен дим.

#Pakistan International Airlines #PIA PK8303 flight Airplane from #Lahore to #Karachi crashes near Karachi Airport with 99 passengers and 8 crew members has crashed. @Official_PIA pic.twitter.com/m6hLPLGbwS