Пътнически самолет падна в езерото Виктория в Танзания

П ътнически самолет на танзанийската авиокомпания "Пресижън ер" (Precision Air) падна днес в езерото Виктория в Танзания, докато се опитваше да кацне на летище в град Букоба, предаде Ройтерс, като се позова на танзанийски медии.

A small passenger plane has crashed into Lake Victoria on approach to an airport in Tanzania. Local authorities say 26 of the 43 people on board the Precision Air flight were rescued and taken to a hospital. They say rescue work is continuing. https://t.co/dO0Y5PUNb5