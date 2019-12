Самолет с близо 100 души падна върху къща, загинали

Н ай-малко 14 души загинаха, след като самолет на „Бек Ер” при опит за излитане падна върху двуетажна постройка в близост до летището в Алмати.

В самолета е имало 93 пасажери и 5 души екипаж. Той е трябвало да изпълни полет до столицата Нурсултан. Разбил се е около 3.22 часа сутринта българско време. Самолетът е модел „Фокър” 100. Двама от предварително записаните пътници не са се качили.

Сред загиналите са капитанът на полета и председателят на Съвета на генералите на Казахстан Рустем Кайдаров.

Властите в азиатската страна обявиха, че спират всички самолети от този модел от употреба, докато се извърши разследване.

Репортер на Ройтерс предава, че около летището в Алмати е имало гъста мъгла.

Все още не е ясно дали броят на загиналите е окончателен. Ранените са повече от 60. Сред пътниците е имало 5 деца и 3 бебета.

Самолетът е изпълнявал полет до столицата Нурсултан, когато „започнал да губи височина при излитане и се ударил в бетонна ограда”, съобщиха от службата за авиационен контрол на Казахстан.

Към този момент няма данни за пострадали българи при самолетната катастрофа, довела до множество жертви и ранени.

От Външно министерство информират, че българското посолство в Казахстан е в постоянен контакт с местните власти и в готовност да окаже съдействие при необходимост.

