Първите френски изтребители "Мираж 2000" вече са доставени на Украйна

П ървите изтребители „Мираж 2000-5“, които Париж предаде на Киев, вече са доставени на Украйна, за да ѝ помогнат да защити въздушното си пространство от Русия, съобщи френският министър на въоръжените сили Себастиан Льокорню, цитиран от Франс прес.

„Днес, след няколко месеца, посветени на обучението на украински пилоти във Франция, първите самолети пристигнаха в Украйна“, каза Льокорню в социалната мрежа „Екс“, без да уточни за колко точно изтребителя става въпрос.

„С украинските пилоти на борда те вече ще участват в защитата на украинското небе“, добави той.

BREAKING: Minister of the French Armed Forces Sébastien Lecornu announced that the first Mirage 2000-5F fighters have been delivered to Ukraine.



"With Ukrainian pilots trained for several months in France on board, they will now participate in defending Ukraine's sky," he added. pic.twitter.com/Av1L2rr29e