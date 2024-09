Първи резултати: Крайнодесните печелят изборите в Австрия

С амо няколко минути след затваряне на избирателните секции във Виена от Министерството на вътрешните работи бяха оповестени и първите прогнозни резултати, които отреждат първото място на Австрийската партия на свободата, която с 29,1 процента отбелязва най-добрия резултат в своята история.

Резултатът е с 13 процента по-добър от резултата през 2019 година.

Започнаха парламентарните избори в Австрия

Управляващата Австрийска народна партия се нарежда на второ място с 26,3 процента, което е загуба на 11,1 процента. Австрийската социалдемократическа партия губи 0,1 процента и отбелязва най-ниския си резултат досега /20,9 процента/.

НЕОС се нареждат засега на четвърто място с 8,8 процента, постигнат е плюс от 0,7 процента, Зелените губят 5,3 процента и се нареждат на пето място с 8,6 процента.

