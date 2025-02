Путин освободи от затвора американски учител

С пециалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който беше на необявено посещение в Москва, осигури освобождаването на Марк Фогел, американски учител, задържан в Русия от август 2021 г., съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес.

"Фогел е бил освободен от затвора в Русия и е на път към вкъщи", съобщи съветникът по националната сигурност на САЩ Майк Уолц, цитиран от BBC. Решението е било договорено като част от обмен с Русия. Уолц каза още, че 63-годишният мъж е пътувал в самолет заедно със Стив Уиткоф.

American Marc Fogel, who has been held in Russia since being arrested on drug charges in 2021, has been freed, according to the White House.



