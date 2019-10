Путин: Не съм радостен, че НАТО приближава Русия

Ф актът, че инфраструктурата на НАТО се приближава към руските граници, не ни причинява никаква радост, заяви руският президент Владимир Путин в интервю за RT Arabic, Sky News и Al Arabiya в навечерието на посещението му в Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

"Винаги сме го чувствали, винаги сме говорели за това. И ни отговаряха през цялото време: Не се страхувайте, не е срещу вас и няма от какво да се притеснявате, защото НАТО се трансформира, това изобщо не е военна организация, неагресивна е и така нататък", каза руският президент.

Путин: Терористите от ИД ще тръгнат към Балканите

Путин припомни обаче, че никой не е променил статута на НАТО, осигуряващ военна подкрепа за членовете на алианса.

"Това е военен блок. И разбира се, когато инфраструктурата на военния блок се приближи до нашите граници, това не ни носи радост", заключи държавният глава.

