Путин: Доброволци са добре дошли да помогнат в борбата срещу украинските сили

Р уският президент Владимир Путин заяви, че иска да позволи на доброволци да се бият срещу украинските сили и одобри предаването на пленени западни ракетни системи на подкрепяните от Русия бунтовници, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Putin says Russia to welcome volunteers from Middle East to fight Ukraine https://t.co/ZO2HlZVuiH pic.twitter.com/wjeKOB3oDp