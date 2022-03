Сателитни снимки показват, че руският военен конвой до Киев се е разпръснал

С ателитни снимки показват, че големият руски конвой, който от миналата седмица беше заседнал до украинската столица, изглежда се е разпръснал, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Satellite photos show that a Russian convoy that was mired outside Kyiv since last week appears to have dispersed. The 40-mile line of vehicles, tanks and artillery has been redeployed, with armored units seen near the Antonov Airport north of the city. https://t.co/6ZCXFgwKy6