Русия планира да укрепи западните си граници заради НАТО

Р усия планира да укрепи западните граници на страната, каза министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу. За това съобщават от Interfax.

„Генералният щаб разработи и завърши план за укрепване на нашите западни граници и за преместване на военни части там“, каза Шойгу на руския президент Владимир Путин по време на среща с постоянни членове на Съвета за сигурност на Русия.

Путин инструктира Шойгу да подготви отделен доклад за укрепването на руските граници във връзка с натрупването на сили на НАТО близо до западните граници на Русия.

💬 President Vladimir #Putin: NATO has designated Russia an adversary.



☝️ While advancing its military infrastructure very close to our border, @NATO and its member states believe that they have a right to teach us where and how we can deploy our armed forces. pic.twitter.com/1pj1IAed5p