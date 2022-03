Проруските сепаратисти: Най-малко 20 убити в Донецк

П роруските сепаратисти в Донецк, в източната част на Украйна, обявиха днес, че при украински удар са загинали най-малко 20 души, а най-малко 9 души са били ранени в центъра на този града, предаде Франс прес.

В акаунта си в Туитър териториалната отбрана на град Донецк публикува снимки, на които се виждат няколко окървавени тела, лежащи на улица в града насред отломки. Според проруските сепаратисти техните сили за противовъздушна отбрана са прехванали украинска ракета и после отломки от нея са поразили цивилни хора.

