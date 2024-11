Проливни дъждове връхлетяха Барселона

Б уря връхлетя днес испанския мегаполис Барселона и принуди властите да спрат движението на влаковете, свързващи града с покрайнините му, предаде Асошиейтед прес.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте заяви, че се преустановява и движението на влакове в Североизточна Каталуния, провинция с 8 милиона души население.

Мобилните телефони в Барселона подадоха предупреждение за „екстремни и продължителни валежи“ в южните покрайнини на града. Предупреждението призоваваше хората да избягват районите на водоеми, реди, канали и дерета.

Пуенте каза, че валежите са принудили службите за контрол на въздушното движение да пренасочат 15 полета от летището в Барселона, разположено в южната част на града.

Заради наводнения бяха затворени пътища в района. В Тарагона, град в южната част на Каталуния, бяха отменени училищните занятия, след издаване на червен код за проливни валежи.

#Barcelona now on red alert for rain, flights diverted

School, roads closed trains halted

Spain deploys 7,500 troops to flood zone where anger rises at slow help

Mediterranean weather will continue unsettled this week

Rockslide danger in Mallorca pic.twitter.com/A09lCFi5r7