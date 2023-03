Произходът на COVID-19: САЩ оповестява секретна информация

П резидентът на САЩ Джо Байдън подписа законопроект, изискващ разсекретяване на разузнавателни материали за потенциалните връзки между избухването на пандемията COVID-19 и лаборатория в китайския град Ухан, предаде АФП.

"Трябва да стигнем до дъното на произхода на COVID-19..., включително потенциалните връзки с Института по вирусология в Ухан", заяви Байдън в изявление.

"При прилагането на това законодателство моята администрация ще разсекрети и ще сподели възможно най-много от тази информация", добави той.

"Споделям целта на Конгреса за разкриване на възможно най-много информация за произхода на COVID", каза той.

Байдън заяви, че през 2021 г., след встъпването си в длъжност, е "наредил на разузнавателната общност да използва всички налични инструменти за разследване".

Тази работа "продължава", но ще бъде оповестена възможно най-много информация, без да се причинява "вреда на националната сигурност", каза той.

Пекин категорично отхвърля възможността изтичане на информация по време на изследванията в лабораторията в Ухан да е отключило глобалната пандемия.

Въпреки това голяма част от Конгреса иска да продължи да развива теорията, а въпросът се превърна в опорна точка най-вече за републиканските опоненти на Байдън.

Конгресът прие и изпрати законопроекта на Байдън през март.

U.S. Senators urge the U.S. DOJ to take action on tracing the Origin of COVID.



The “lab-leak theory” was regarded as a “conspiracy theory” and “misinformation” by most if not all of the mainstream media.https://t.co/37gWuVrEG4