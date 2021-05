Приближен до убития лидер на ИДИЛ е заловен в Истанбул

П риближен на убития лидер на терористичната групировка "Ислямска държава" Абу Бакр ал Багдади е заловен в Истанбул, съобщи днес турската полиция, цитирана от "Асошиейтед прес".

ИД планирала покушение срещу кмета на Истанбул

Заловеният е афганистанец. Идентифициран е с кодовото име Басим. Турската полиция съобщи днес, че той е бил задържан в сряда в квартал Аташехир в азиатската част на Истанбул при съвместна операция с турската разузнавателна агенция.

