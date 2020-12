ИД планирала покушение срещу кмета на Истанбул

П окушение срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу е било предотвратено в последния момент, съобщава в. "Джумхуриет".

Нападението е било планирано от бойци на "Ислямска държава", които са били заловени, уточнява изданието.

Позовавайки се на сайта Ода ТВ, "Джумхуриет" посочва, че групировката е заповядала на бойците си в Турция да убият Имамоглу, но лицата, определени да извършат атентата, са били заловени малко преди осъществяването на плана.

#ISIS planned to kill the #Mayor of #Constantinople (Istanbul), #Turkish media report

https://t.co/v3jEkEYcG4 pic.twitter.com/SzlDhCmqbI