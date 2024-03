Преговорите за Газа в Доха приключиха без резултат

Ш ефът на американското разузнаване Бил Бърнс и неговият израелски колега Дейвид Барнеа напуснаха Катар след преговори за примирие в Газа и за споразумение по освобождаване на заложниците, каза за АФП източник, информиран за преговорите.

Те „напуснаха Доха, за да информират съответните кръгове у дома за последния кръг“ от преговорите", каза източникът, пожелал анонимност поради чувствителността на дискусиите. „Разговорите се съсредоточиха върху детайли и съотношение за размяна на заложници и пленници“, добави осведоменият източник, като обясни, че „технически екипи остават в Доха“.

Hundreds rallied in Tel Aviv, urging Israeli leaders to make a deal with Hamas to secure the release of hostages held in Gaza, as indirect negotiations take place in Doha with officials from Qatar, Egypt and the United States mediating https://t.co/xiAbKfViRc pic.twitter.com/VR3JYGFsV5