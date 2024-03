"Джерузалем пост": Новият ирански дрон "Газа" може да застраши Израел

И ран разкри нов безпилотен летателен апарат (БЛА), наречен "Газа", като твърди, че той може да носи до 13 бомби и е оборудван с турбореактивен двигател, който може да го придвижи на разстояния, надхвърлящи хиляди километри, което поставя Израел в обсега на новата технология, съобщи "Джерузалем пост".

Новият дрон е усъвършенствана версия на модела "Шахед 129", който беше представен за първи път през септември 2012 г. Той прилича на израелския БЛА "Хермес 450", но е по-голям.

Ирански източници смятат, че дронът може да носи повече от осем бомби и е проектиран да поразява както мобилни, така и стационарни цели. Способен да носи ракети "Садид-1", новият БЛА на Иран става вторият им дрон с такъв капацитет след "Kaрар".

