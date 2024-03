Зеленски пристигна в Истанбул, ще разговаря с Ердоган

У краинският президент Владимир Зеленски пристигна в Истанбул, за да се срещне с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган.

Самолетът с украинския лидер и придружаващата го делегация на борда кацна на летище "Ататюрк", предаде Анадолската агенция.

Украинската делегация беше посрещната на летището от турски официални лица.

В рамките на посещението на украинската делегация Зеленски ще се срещне с президента Ердоган.

Ukraine’s Zelensky has a defense industry focused trip in Turkey today per his office:



• During the visit, special attention will be given on joint projects in the defense-industrial sphere.



• He will visit shipyards where the construction of corvettes for the Ukrainian… pic.twitter.com/FxEqo5WDDg