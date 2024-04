Председателят на ЕК: Изходът от войната в Украйна ще предопредели нашето бъдеще

И зходът от войната в Украйна ще предопредели нашето бъдеще, предупреди днес председателката на Европейската комисия Урсуала фон дер Лайен.

В реч, която произнесе на тържествено пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург, посветено на най-голямото разширяване на ЕС в историята – с 10, предимно бивши комунистически страни от източната част на континента – тя определи Русия като "екзистенциална заплаха" за Европа.

Ако Русия спечели войната, Европа вече няма да е същата, подчерта Фон дер Лайен. Затова тя призова за продължаване на помощта за Украйна. Руският президент Владимир Путин разбира само от сила, аргументира се председателката на Европейската комисия.

Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.



Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.



This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.



Europe remains united and resolute.