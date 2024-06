Олаф Шолц: Предложенията на Путин за мир не са сериозни

Л идерите на страните от Г-7 не обсъдиха предложенията за мир на руския президент Владимир Путин за мир в Украйна, тъй като всички знаят, че те не са сериозни, каза германският канцлер Олаф Шолц, цитиран от Ройтерс.

Шолц каза това в Италия, малко преди да замине за Швейцария, където днес и утре се провежда конференция, посветена на мира в Украйна.

Chancellor Scholz called Putin's proposal for peace in Ukraine "not serious"



G7 leaders have not discussed Putin's proposals for a peaceful resolution of the conflict because "everyone knows they are not serious," German Chancellor Olaf Scholz said



Earlier, the Russian dictator…