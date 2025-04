Правосъдие на пауза: Защо съдът трябва да затвори вратата пред Тръмп

З ащо федералните съдилища трябва да помагат на президента Доналд Тръмп в делата, които той завежда, когато вече е в неуважение към повече от един съд?

Съдилищата са издали няколко заповеди, които администрацията на Тръмп е пренебрегнала, и сега съдебната власт трябва да реши как да реагира. Ако съдилищата не могат да накарат един президент да се подчини на закона – демокрацията в Съединените щати е изгубена. Това посочва Томас Мукаушър за Newsweek .

"Господин президент, грешите": Циркът от лакеи на Тръмп

Федералната агенция за управление при извънредни ситуации (FEMA) е замразила над 215 федерални субсидии въпреки съдебна заповед, изискваща средствата да бъдат изплатени съгласно решението на Конгреса. По подобен начин съдилища са наредили да бъдат изплатени около 2 милиарда долара външна помощ, одобрена от Конгреса, съгласно закона, но администрацията на Тръмп в продължение на седмици отказваше да го направи. Тръмп игнорира съдебна заповед, според която самолети с депортирани лица не трябва да напускат страната, пише Мукаушър.

Най-същественото е, че правителството признава, че е изпратило един от тези депортирани – Килмар Абрего Гарсия – в Ел Салвадор, въпреки ясна съдебна заповед, забраняваща неговата депортация в тази страна. Федерален съдия в Мериленд, подкрепен от Върховния съд, е наредил на администрацията да съдейства за неговото връщане в Съединените щати, но до момента администрацията не е предприела никакви действия за изпълнение на тази заповед, посочва авторът.

