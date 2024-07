Байдън с критики към Върховния съд на САЩ, недоволства за имунитета на Тръмп

П резидентът Джо Байдън разкритикува в понеделник решението на Върховния съд относно президентския имунитет на Тръмп, като същевременно избегна множество въпроси на пресата: дали ще се оттегли след лошото си представяне в дебата миналата седмица, съобщава Newsweek.

Байдън представи забележки относно решението на Върховния съд относно исковете за президентски имунитет на Доналд Тръмп. Бившият президент поиска защита срещу федерални обвинения, които го уличават в опити да отмени изборната загуба на Тръмп от Байдън през 2020 г.

Съдиите заявиха в решение, че Тръмп е защитен от повдигане на обвинения за действия, които е предприел в рамките на конституционните си правомощия. Сега делото ще се върне на по-долна инстанция.

