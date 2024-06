Пожар горя във Версайския дворец

П ожар избухна във френския дворец Версай. Наложи се кратка евакуация, но няма пострадали или щети на колекциите, предаде АФП.

Пожарът е избухнал на строителна площадка близо до покрива на главната сграда и е бил бързо потушен „с кофа вода“, съобщиха пожарникарите.

Близо 100 пожарникари бяха мобилизирани и екипи останаха на място, за да предотвратят нова опасност.

🇫🇷🔥The Palace of Versailles caught fire in France. According to Reuters, part of the roof of the palace is on fire Notre Dame Cathedral a few years ago and now Palace of Versailles 🤔 FISHY! pic.twitter.com/HiyL7AdUsT

Замъкът е бил евакуиран като мярка за сигурност, съобщиха от пресцентъра на двореца.

Замъкът и градините бяха отворени отново, съобщи официалният акаунт на двореца Версай в X, като подчерта, че „инцидентът бързо е бил овладян“.

Версайският дворец, третият най-посещаван обект във Франция след Дисниленд Париж и Лувъра, е посрещнал 8,1 млн. посетители през 2023 г., повечето от които чужденци.

Историческият паметник ще бъде домакин на състезанията по конен спорт на Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж това лято.

A Symbolic Situation of things to come in the EU?



The Palace of Versailles is on fire in France. This, after French President Emmanuel Macron was trounced in the EU vote by Marine Le Pen and the conservative party.



We went to the Palace of Versailles just before Covid. It is a… pic.twitter.com/ZDLSejyyCb