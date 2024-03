Повдигнаха обвинения на двама от заподозрените за атентата в Москва

С ледственият комитет предяви обвинение в извършване на атентат, довел до човешки жертви, на двама предполагаеми участници в нападението в концертната зала "Крокус сити хол" в Русия.

Това съобщи съдът, който трябва да обяви мярката им за неотклонение, предадоха световните агенции.

🇷🇺 Photos from the courthouse in Moscow, where the case of the arrest of those accused of committing a terrorist attack in Crocus is being heard. #MoscowTerroristAttack pic.twitter.com/oBFApnlVi2