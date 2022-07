Откриха останки от 400-годишен кораб в река в Северна Германия

О станки от 400-годишен кораб са открити на дъното на река близо до северния бряг на Германия, съобщи ДПА, като цитира власти в град Любек.

Водолазите са намерили дългия около 20 метра ханзейски плавателен съд в река Траве в насаленото място.

Те са успели да извадят повече от 150 варела, скрити в корабните останки.

Remains of 400-year-old sunken ship discovered at bottom of Trave River in northern Germanyhttps://t.co/lubINcl2sO