Полша откри екстремистко съдържание в телефони на мигранти

Н а мобилните телефони на мигранти, влезли на полска територия от Беларус, е било намерено съдържание, свързано с екстремистки идеи. Това каза полският вътрешен министър Мариуш Камински.

Той призова и за удължаване на извънредното положение по полско-беларуската граница, предаде "Ройтерс".

