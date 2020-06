Лодка с мигранти потъна край Тунис, 20 души са загинали

Най-малко 20 африкански мигранти са загинали, когато лодка, в която имало повече от 50 души, е потънала край бреговете на Тунис, предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

At least 20 die as migrant boat sinks off Tunisia https://t.co/dK8FrlEKsa