Нападение с нож в Германия, жертви

Т рима души бяха убити и шестима бяха ранени днес при нападение с нож в германския град Вюрцбург. Това съобщи в. "Билд" и допълни, че полицията е спряла извършителя, като е стреляла в крака му, предаде Ройтерс.

Полицията съобщи, че заподозреният е 24-годишен сомалиец.

"Мъжът, който живее във Вюрцбург, е улучен от полицейски куршум, но животът му е извън опасност", съобщи в "Туитър" полицията на Долна Саксония.

#Würzburg: Police in the southern German state of Bavaria say officers and emergency personnel are attending an incident at Barbarossaplatz in central Würzburg. A number of people are reported to have sustained injuries.pic.twitter.com/Ah8n6FBVok