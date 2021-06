Стрелба в САЩ, ранени

Н ай-малко 13 души са ранени при масова стрелба в центъра на Остин, Тексас. Инцидентът е станал рано в събота, съобщиха от полицията, предават световните медии.

"Щастлив съм да съобщя, че никой не е починал", каза временният шеф на полицията в Остин.

Мястото на инцидента е популярна зона, пълна с барове и ресторанти.

Към момента полицията издирва заподозрян.

AUSTIN MASS SHOOTING: In this new video, APD officers can be seen carrying a victim away from the scene after the 6th Street shooting that sent at least 13 to the hospital | STORY: https://t.co/rrQcFtdyIh pic.twitter.com/X1fTcxPWUz