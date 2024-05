Кола се вряза в оградата на Белия дом

В одач на лека кола загина, след като се вряза с нея в един от порталите на Белия дом снощи, съобщиха властите цитирани от Асошиейтед прес.

(*Видеото е архивно от сходен инцидент през януари)

Шофьорът е намерен мъртъв в автомобила, след като малко преди 22:30 ч. се е ударил в портал във външния периметър на комплекса на американското президентство, посочи "Сикрет сървис".

Веднага са задействани протоколите за сигурност, но няма заплаха за Белия дом, уточни службата.

