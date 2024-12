Показаха луксозния автопарк на Башар Асад

В идеозапис, публикуван в социалните мрежи изглежда показва колекцията от автомобили на сваления сирийски президент Башар Асад, съхранявана в гараж близо до главния му дворец в столицата Дамаск, пише Си Ен Ен (CNN).

Едно видео, заснето от индивидуално шофиране сред колекцията, показва

повече от 40 луксозни превозни средства

в голям склад в западен Дамаск, северно от квартал Ал-Мазех.

Former Syrian regime leader Assad, who fled Syria, hoarded luxury vehicles in his palace while Syrians struggled to survive by scavenging through garbage in other countries.



I spot Lambo LM002, DB9, Ferrari F50, F430, Countach, Audi R8, SLS, Continental GT, Phantom, Audi Q8 + pic.twitter.com/PGEDDKmWjS