Похитителят в Хавър се предаде на полицията

В ъоръженият мъж, взел шестима души за заложници в банка във френския град Хавър, се предаде на полицията след шестчасова операция за освобождаване на похитените, предаде Ройтерс.

При арестуването на мъжа не са използвани огнестрелни оръжия, а заложниците са невредими, каза служител на полицейски синдикат.

Атака във Франция, въоръжен държи заложници

Нападателят, за когото има информация, че страдал от психическо заболяване, казал, че носи експлозиви в чанта. Той имал огнестрелно оръжие, заяви полицейски представител.

Първоначално мъжът взел шестима души за заложници. Впоследствие петима бяха освободени, а шестият беше отведен в безопасност след арестуването на похитителя.

Предполага се, че нападателят имал ислямистки симпатии, казаха полицейски служители, но това не е официално потвърдено.

