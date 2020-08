Атака във Франция, въоръжен държи заложници

В ъоръжен мъж взе шестима души за заложници в банка в пристанищния град Хавър в Северна Франция. На два пъти пъти той освобождава от заложниците и вече държи само трима души.

Елитни полицейски части са изпратени на мястото, предаде агенция Ройтерс, като цитира представител на националната полиция. Според полицейския говорител похитителят е 34-годишен мъж с история на психиатрични заболявания и носи пистолет.

Предполага се, че похитителят има ислямистки връзки,

предаде агенция Ройтерс, като се позова на двама висши представители на полицейския профсъюз, поддържащи директен контакт с полицаите, участващи в операцията.

BREAKING: Terrorism In France (More Enrichment)



Media Reports: Armed "man" (aka Jihadi) holds 6 people hostage in France’s Le Havre, reports claim he demands ‘free passage to Al Aqsa Mosque for Palestinians’



Police are on scene and the raid unit has arrived



Updates to follow pic.twitter.com/oUGibrFVIL