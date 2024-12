Шолц посети Магдебург след нападението на коледния пазар

Г ерманският канцлер Олаф Шолц и други високопоставени служители, включително вътрешната министърка Нанси Фезер и правосъдният Фолкер Висинг, днес посетиха мястото на вчерашното смъртоносно нападение с автомобил срещу посетителите на коледен пазар в град Магдебург, предадоха агенциите.

Най-малко четирима души загинаха, включително дете, докато 41 души са в тежко състояние, след като автомобил се вряза снощи в събралите се. Някои местни медии съобщават, че пострадалите са над 200.

Според властите заподозреният, който е задържан от полицията, е медик със саудитски произход, който живее и работи в разположения наблизо град Бернбург.

German Chancellor Olaf Scholz has arrived at the Magdeburg Christmas market, where last night's tragic attack occurred.



Scholz is seen walking through the area as investigations continue.

Шолц и придружаващите го служители се срещнаха с представители на местното правителство, включително с премиера на провинция Саксония-Анхалт Райнер Хазелоф.

Фезер нареди тази сутрин всичките знамена пред обектите на федералното правителство в цялата страна да бъдат спуснати наполовина в знак на траур.

В градската катедрала на Магдебург днес от 19:00 часа местно време (20:00 българско) ще бъде отслужена заупокойна литургия.

Заподозреният, който остава в полицията, е със саудитски произход и се мести в Германия през 2006 г., получавайки постоянно жителство, съобщи вътрешният министър на Саксония-Анхалт Тамара Зишанг.

BREAKING: German Chancellor Olaf Scholz is visiting the scene of the car attack at a Christmas market in Magdeburg



Latest: https://t.co/phM8D9w1WT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/uOPp0q9xqZ — Sky News (@SkyNews) December 21, 2024

Отговорите на много от въпросите около случая, включително мотивите на извършителя, остават неясни. Властите все още смятат, че той е действал сам.

Представители на силите за сигурност заявиха снощи пред ДПА, че заподозреният не е попадал в полезрението на властите като ислямист. Същевременно той е бил известен с критиките си към исляма и е отправял обвинения в социалните мрежи и по време на интервюта, че германските власти не полагат достатъчно усилия в борбата срещу ислямизма.

Списание "Шпигел" твърди, без да уточни произхода на информацията, че извършителят е имал симпатии към крайнодясната партия "Алтернатива за Германия". Външното разузнаване на Германия (БНД) не е коментирало информацията.

Нападението беше извършено в момент на засилен дебат относно миграцията и сигурността в Германия, която се подготвя за предсрочни избори на 23 февруари.

#UPDATE German Chancellor Olaf Scholz has arrived in Magdeburg to pay his respects at the scene of the deadly car-ramming attack on a Christmas market the day before.



Dressed in black, Scholz was accompanied by national and regional ministers. The attack officially left at least… pic.twitter.com/GxBdKJfKju — AFP News Agency (@AFP) December 21, 2024

"Алтернатива за Германия", която в проучванията е на второ място след консервативната опозиция, води призивите за репресии срещу миграцията в страната.

Кандидатката за канцлер на "АзГ" Алис Вайдел осъди атаката. "Кадрите от Магдебург са шокиращи! Мислите ми са с опечалените и ранените. Кога тази лудост ще свърши?“, написа тя в социалната мрежа "Екс".

