УНИЦЕФ: Почти всяка секунда едно дете в Украйна става бежанец

П очти всяка секунда едно дете в Украйна става бежанец, заяви днес Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

We have now reached a mind-boggling 1.5MILLION children who have been forced to flee #Ukraine. That's around 55 children every minute of this war. Or very close to one child becoming a refugee every single second since war started!! 😔 pic.twitter.com/3mmrnvGnbl