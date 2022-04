Почина виртуозният пианист Никълъс Анджелик

В иртуозният пианист Никълъс Анджелик почина на 51 години, съобщи АФП.

"Роденият в САЩ пианист, който живееше в Париж, страдаше от респираторно заболяване", посочи агенцията му "Жак Телан" и обясни с това факта, че пианистът не се е качвал на сцена от 2021 г.

The Verbier Festival is extremely saddened to hear of the passing of Nicholas Angelich. A dear friend of the Verbier Festival, he was an immense musical poet, celebrated for his balance, restraint, and contemplation. Video from @medicitv pic.twitter.com/bNy5cwW8oc

Анджелик беше признат интерпретатор на Бетовен, Брамс и Лист, но и на композитори от XX век, като Месиен, Щокхаузен, Булез, Бруно Мантовани.

Свирил е с престижни оркестри, под диригентсвото на Шарл Дютоа, Колин Дейвис, Курт Мазур.

💔[#INMEMORIAM]The incredible Nicholas Angelich sadly left us yesterday at the age of 51. An exceptional artist we have been honored to collaborate with. Let's remember him through his music, with this delicate performance of Chopin's Nocturne Op. 15.🎹💔 https://t.co/moghMU447o pic.twitter.com/W481oaOwZE