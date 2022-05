Почина украинският писател Сергей Дяченко

У краинският писател Сергей Дяченко почина на 77-годишна възраст, съобщи съпругата му Марина в профила си във Фейсбук.

Двамата творят заедно и имат десетки романи в жанровете фантастика, научна фантастика, фентъзи. Първата им книга е "Вратарят".

Сергей Дяченко е роден на 14 април 1945 г. в Киев. Семейството живее в Лос Анджелис от 2013 г., където на 5 май е починал писателят.

В съавторство със съпругата си пишат трилогията „Епохата на вещиците“, дилогията "Vita Nostra“ и десетки други книги.

Семейство Дяченко е работило и по сценарии на филми, сред които са "Обитаем остров" (2008 г.) на режисьора Фьодор Бондарчук и "Той е дракон" (2015 г.) на Индар Джендубаев.

My heart is broken. Sergey Dyachenko, one of the greatest writers of our generation. The man who changed my life by trusting me with his books. The world got a little darker today. pic.twitter.com/M5qDO3II89