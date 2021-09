Почина Уили Гарсън - Блач от „Сексът и градът“

У или Гарсън, актьорът, известен с ролята си като Станфорд Блач в „Сексът и градът“, почина на 57-годишна възраст, съобщи синът му, цитиран от БГНЕС.

В хитовия сериал на HBO Гарсън играе ролята на близък приятел и доверено лице на Кари Брадшоу на Сара Джесика Паркър.

Съвсем наскоро Гарсън работеше върху сериала „И просто ей така“.

Неизвестни факти за сериала "Сексът и градът"

Той е известен също като Мози в телевизионния сериал "Бяла яка".

Гарсън страдаше от рак на панкреаса и по време на смъртта си е бил заобиколен от семейство си.

Роден като Уилям Гарсън Пасамант в Ню Джърси през 1964 г., Гарсън учи театър и получава магистърска степен по изящни изкуства от Йейлското училище по драматургия.

Сексфурията Саманта - или как се промени Ким Катрал през годините

След това играе роли в няколко популярни телевизионни сериала през 80 -те години, включително „Наздраве“, „Семейни връзки“ и „Законът на Ел Ей“. Той също така се появява в хитови програми на 90-те години като „Туин Пийкс“, „Бъфи, убиецът на вампири“, „Досиетата Х“, „Момчето среща света“ и „Приятели“.

През 1998 г. тръгва „Сексът и градът“ и Гарсън се появява като Станфорд Блач.

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG