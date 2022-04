Почина любопитната съседка от сериала „Алф”

Н а 93-годишна възраст почина американската актриса Лиз Шеридан, известна от сериала „Алф”, съобщи БГНЕС, позовавайки се на представител на актрисата.

Шеридан е починала пет дни след рождения си ден в дома си в Ню Йорк. Уточнява се също, че смъртта на актрисата е настъпила насън „от естествени причини“.

Актрисата е най-известна на публиката с ролята си на любопитна съседка в телевизионния сериал Алф (1986-1990), както и майка на главния герой в телевизионния сериал Seinfeld (1989-1998).

Шеридан е роден на 10 април 1929 г. в Ню Йорк в семейството на пианиста Франк Шеридан и певицата Елизабет Пул-Джоунс.

Jerry Seinfeld reacts to the death of Liz Sheridan, who played his mom on #Seinfeld: "Liz was always the sweetest, nicest TV mom a son could wish for. Every time she came on our show it was the coziest feeling for me. So lucky to have known her." https://t.co/ZMENYYNsx9