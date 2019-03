В сяка година "Китайски карнавал" превзема малкия баварски град Дритфирт. Ежегодното събитие, наричано "Weiberfastnacht" или както го определят местните "Денят на глупостта", е времето, когато всичко абсурдно е широко приветствано.

Събитието се провежда всяка година в четвъртия ден от седмицата, 52 дни преди Страстната седмица.

Подготовката за всички дейности, които ще се случват в града, започва около 2 сутринта, а стартът на карнавала - в 14:00 следобед.

Освен че в този ден пълната власт се дава на жените, хората се обличат в китайски костюми, парад изпълва улиците на града, музика се свири, имат си и дракон, разбира се.

Chinese Carnival 2019 in Dietfurt / Germany - with Emperor Fu-Gao-Di.

Even the Consul General (#China) Mr. Zhang Yue arrived from Munich.



If you are wondering why there is a Chinese emperor in a small community in Bavaria you will find the solution here: https://t.co/hyZSuIGvcK pic.twitter.com/6wElSFSSxG — Kirsten (@KirstenDE999) 28 февруари 2019 г.

Карнавалът си има още и избран за "китайски император". Тази година това е германецът Манфред Колер.

Според легендата, китайските тържества датират от 19 век.

Когато през 1870 година местният епископ поискал от жителите да заплащат по-високи данъци на църквата, в отказ, хората запечатали градските порти.

Събирачът на данъци се оказал безсилен пред заключения град и се върнал при епископа с празни ръце. Тогава баварците от малкото селце били сравнени с китайците - защото изглеждали като скрити зад Великата китайска стена, чакайки търпеливо врагът да си отиде.

"Затова ние сме баварските китайци", разказва Колер.

В този ден обаче Дитфурт не заключва портите, напротив - приветства всички, които искат да го посетят, като сред гостите има и китайски граждани.

През 1997 г. високопоставена делегация от Китай посещава фестивала в Бавария и е останала толкова впечатлена от усилията на гражданите, че лидерът на делегацията призовал за по-близки отношения между Пекин и Дитфурт.

My mom just found out about this annual carnival festival in Dietfurt, Germany on her WeChat. Uhhhhh...."During what they call "Chinese Carnival" they dress up in Asian costumes [and...] yell faux-Chinese greetings to their emperor." https://t.co/7XEQr1M4fC — Hai-Li Kong (@hai_li_k) 19 февруари 2018 г.

