Палестинският министър-председател Рами Хамдала днес подаде своята оставка и тази на правителството си, се казва в съобщение на кабинета му, цитирано от ДПА.

За да влезе в сила, оставката на кабинета, чиято централа е в Рамала, на Западния бряг на река Йордан, трябва да бъде приета от палестинския президент Махмуд Абас.

Този ход проправя пътя за формиране на ново правителство, съставено от всички фракции на Организацията за освобождение на Палестина /ООП/, както беше препоръчано в неделя от Централния комитет на партия "Фатах".

Ново правителство на ООП официално ще сложи край на намиращите се в застой усилия за помирение между партията на Абас "Фатах" и радикалното ислямистко движение "Хамас", което управлява ивицата Газа от 2007 г.

Първото правителство създадено от Хамдала през юли 2013 г. се състоеше главно от независими технократи и няколко членове на "Фатах".

През юни 2014 г. той сформира ново правителство, наречено "Правителство на националното съгласие", в което някои постове останаха вакантни за министри от други партии, включително "Хамас", докато усилията за помирение бяха в ход. Но в кабинета така и не бяха назначени министри от "Хамас".

Членът на Централния комитет на "Фатах" Азам ал Ахмад каза вчера пред арабски сателитен канал, че целта зад създаването на правителство на ООП е да замени правителството на националното съгласие, което е трябвало да приобщи "Хамас".

