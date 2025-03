Отстраниха Имамоглу от поста кмет на Истанбул

М инистерството на вътрешните работи на Турция отстрани Екрем Имамоглу от поста кмет на Истанбул, след като съдът потвърди ареста му в рамките на разследване за подкуп.

„Екрем Имамоглу, кмет на столичната община Истанбул... е временно отстранен от длъжност“, се казва в изявление на министерството.

Самият Имамоглу заяви, че е станал жертва на „екзекуция без съд.“

Turkey's Interior Ministry removes Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu from office following March 19 arrest that triggered mass protests https://t.co/SvEnRZ0uIR