Лидерите на Китай и Япония разговаряха, какво си казаха

К итай и Япония трябва да потвърдят, че техните стратегически отношения се базират принципа на взаимната изгода и да им придадат нов смисъл, заяви китайският президент Си Цзинпин по време на среща с японския премиер Фумио Кишида, предаде Ройтерс.

Си допълни, че е "много щастлив" да се срещне с Кишида. Той призова двете страни да се съсредоточат върху общите интереси и да преодолеят различията си по подобаващ начин, допълва Франс прес.

Китай и Япония, чиито връзки винаги още са били белязани от японската инвазия на китайската територия през миналия век, трябва да се съсредоточат върху общите си интереси, препоръча още Си, който призова за изграждане на "омиротворени двустранни отношения въпреки териториалните и историческите различия". "Мирното съжителство, устойчивото приятелство, което се предава от поколение на поколение, взаимоизгодното двустранно сътрудничество и общото развитие са правилните ориентири, които служат на фундаменталните интереси на китайския и на японския народ", добави Си.

От подписването през 1978 г. на договора за мир и приятелство между Япония и Китай двустранните отношения, въпреки изпитанията, са запазили динамика на развитие и носят ползи и на народите на двете страни, подчерта още Си.

Връзките между двете страни също така изиграха положителна роля в насърчаването на мира, в развитието и просперитета на региона, изтъкна Си.

Китай беше една от големите жертви на японската експанзия в Азиатско-тихоокеанския регион в периода от края на 19-и век и 1945 г. Историческите спорове продължават да тровят хронично двустранните отношения, особено с възхода на японския национализъм от началото на 21-и век, отбелязва Франс прес.

Необитаеми острови в Източнокитайско море, наречени Сенкаку от Япония и Дяоюйдао от Китай, са също източник на обтягане на отношенията между двете държави, които и двете претендират за суверенитет върху тази територия. В последните години в района зачестиха плаванията на китайски кораби, по-специално на китайската брегова охрана, нещо, което се критикува от Токио.

На срещата със Си Цзинпин Фумио Кишида от своя страна е заявил, че е обезпокоен от китайските военни дейности и от сътрудничеството на Пекин с Москва, предаде Франс прес.

"Изразих пред президента Си нашето силно безпокойство относно засилената китайска военна дейност близо до Япония и сътрудничеството на Китай с Русия", каза Кишида след срещата си със Си, която беше първата между тях от година.

"Подчертах отново, че за Япония и за международната общност е изключително важно да има мир в Тайванския пролив", каза Кишида.

