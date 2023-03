Осъдиха внука на Индира Ганди за клевета

Р ахул Ганди от ръководството на водещата опозиционна партия Индийски национален конгрес (ИНК) бе осъден на две години затвор. Това съобщи днес телевизия Ен Ди Ти Ви, цитирана от ТАСС.

Съд от западния щат Гуджарат призна внука на Индира Ганди за виновен по дело за клевета заради негови изказвания за фамилното име на премиера Нарендра Моди. Очаква се защитата на Ганди да обжалва присъдата пред по-висша съдебна инстанция.

Междувременно политикът ще остане на свобода под гаранция през следващите 30 дни.

TN Congress chief Thiru KS Alagiri, generally a spokesperson of the DMK, jumped into a protest after Rahul Gandhi was handed 2 years imprisonment by a Gujarat court.



The number of media personnel covering this protest exceeds the number of people protesting. pic.twitter.com/6Bh3TxICIl