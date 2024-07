Отговорът на Украйна след руската атака над детска болница

П рез нощта Украйна атакува шест руски региона с безпилотни самолети, часове след като руска ракета удари главната детска болница в Киев, причинявайки множество жертви сред цивилното население.

Министерството на отбраната на Русия съобщи в изявление, че системите му за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили три дрона над Белгородска област близо до границата с Украйна, седем дрона над Курска област, два дрона над Воронежка област, 21 дрона над Ростовска област и пет дрона над Астраханска област.

(Видеото е илюстративно: Войната в Украйна)

За нападение с дрон във Волгоградска област съобщи и губернаторът Андрей Бочаров, според когото падащи отломки са причинили пожар в град Фролово и в петролна база в град Калач-на-Дону.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват огромен пожар и стълб от черен дим в петролната база.

