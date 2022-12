Осъдиха вицепрезидентката на Аржентина на 6 години затвор

В ицепрезидентката на Аржентина, Кристина Фернандес де Киршнер, беше осъдена на 6 години затвор и ѝ беше наложена доживотна забрана да заема държавни длъжности. Тя беше призната за виновна по обвинения в схема за измама, при която по време на нейния мандат са били присвоени 1 милиард долара чрез проекти за обществени поръчки, предаде Асошиейтед прес.

Breaking News: Cristina Fernández de Kirchner, Argentina’s most powerful politician, was found guilty of fraud on Tuesday and sentenced to six years in prison for steering public works contracts to a family friend. She is expected to appeal. https://t.co/mTGyEZgham